Haberler Kimdir WILLIAN ARAO KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? Boyu kaç? Willian Arao kariyeri ve istatistikleri

WILLIAN ARAO KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? Boyu kaç? Willian Arao kariyeri ve istatistikleri

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Joshua King'den sonra Willian Arao ile de anlaşma sağlandığını açıkladı. Fenerbahçe, Arao'nun çarşamba günü sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini duyururken, oyuncuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Willian Arao kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 23:23 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 23:30
WILLIAN ARAO KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? Boyu kaç? Willian Arao kariyeri ve istatistikleri

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor transferlerini resmen açıklayan; Tiago Çukur ve Joshua King ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Willian Arao'da da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deneyimli futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan Willian Arao açıklaması sonrası tecrübeli futbolcuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Willian Arao kimdir? İşte ayrıntılar...

WILLIAN ARAO KİMDİR?

Tam adı Willian Souza Arão da Silva olan futbolcu, 3 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo altyapısında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Corinthians altyapısında da forma giydi.

Portuguesa, Corinthians, Chapecoense, Atlético Clube Goianiense ve Botafogo formalarını da terleten 30 yaşındaki ön libero, Ocak 2016'dan bu yana Flamengo'da forma giyiyordu.

Kariyerinde 371 maça çıkan Arao, 30 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. 1.81 boyundaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile de 1 maçta forma giydi.

DİĞER
Pelin Karahan kayalıklarda bikinisi ile verdiği pozlara karın kasları damga vurdu! "Taş gibi olmuş maşallah"
Yangından sonra dikilen fidanların üzerine araçlarını park ettiler! Vurdumduymaz tatilciler çileden çıkardı
Mesut'a iki dev talip birden!
Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
JOSHUA KING KİMDİR?
TIAGO ÇUKUR KİMDİR?
DOLAR NE KADAR OLDU?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
24 İlde ucuz konut hamlesi! Başvurular...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 22:36
Trabzonspor'un hazırlık karşılaşmaları yayıncısı belli oldu Trabzonspor'un hazırlık karşılaşmaları yayıncısı belli oldu 22:09
Mesut'a iki dev talip birden! Mesut'a iki dev talip birden! 22:08
Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... 21:38
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi 21:03
Mesut Özil'in menajerinden fesih açıklaması! Mesut Özil'in menajerinden fesih açıklaması! 20:57
Daha Eski
Adana Demirspor hazırlık maçında mağlup Adana Demirspor hazırlık maçında mağlup 20:54
Başkent ekibi Manchester United'ın golcüsünü kadrosuna kattı Başkent ekibi Manchester United'ın golcüsünü kadrosuna kattı 20:51
Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor 20:47
Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri! Cenk Tosun'dan Weghorst ve Muleka sözleri! 20:11
İmzalar peş peşe! İşte yeni transferler İmzalar peş peşe! İşte yeni transferler 19:50
Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca... Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca... 19:27