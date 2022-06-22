GUSTAVO SCARPA KİMDİR? | Gustavo Scarpa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

Başkanlık seçimlerinin ardından yeni teknik adamını da belirleyen Galatasaray, transferlere yoğunlaştı ve yıldız isimlerle temasa geçmeye başladı. Takvim'in, Brezilya basınından derlediği habere göre Galatasaray'ın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgilendiği duyuruldu. 10 numaralı formanın sahibi Brezilyalı yıldıza dair detaylar merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Gustavo Scarpa'nın yaşı, oynadığı takımlar ve kariyer geçmişi...

GUSTAVO SCARPA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Ocak 1994 tarihinde Campinas'ta dünyaya gelen Gustavo Scarpa futbol kariyerine Fluminense'de başlamıştır ve aynı takımda profesyonelliğe adım atmıştır.

Red Bull'un Brezilya'daki takımına kiralanan Scarpa geri döndükten sonra Palmeiras'a transfer olarak 2017-2018 sezonundan bu yana yeşil beyazlı ekipte forma giymektedir. 1.77 boyunda olan Scarpa, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 182 maçta 31 gol ve 43 asistlik performans sergilemiştir.