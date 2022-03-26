Haberler Kimdir SURVIVOR ELİF KİMDİR? Elif Gören Survivor'dan neden ayrıldı, rahatsızlığı ne? Survivor Elif diskalifiye mi oldu?

SURVIVOR ELİF KİMDİR? Elif Gören Survivor'dan neden ayrıldı, rahatsızlığı ne? Survivor Elif diskalifiye mi oldu?

Survivor Elif'in adaya veda ettiğini açıklayan Acun Ilıcalı'nın konseyde söyledikleri gündem oldu. Survivor'ın son bölümünde adadan bir kişinin ayrılacağının sinyallerini veren Ilıcalı, bu kişinin Elif Gören olduğunu açıklayınca, yarışmanın sıkı takipçileri Elif'in neden adadan ayrıldığını araştırmaya başladı. Peki, Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif'in mesleği ne, evli mi? Elif neden Survivor'dan ayrıldı, hastalığı ne? Merak edilen tüm detaylar ve Elif Yıldırım Gören'in biyografisi haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:00
SURVIVOR ELİF KİMDİR? Elif Gören Survivor'dan neden ayrıldı, rahatsızlığı ne? Survivor Elif diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star 2022'nin yayınlanan son bölümünde izleyenler oldukça heyecanlı anlara şahit oldu ve oyun parkurlarının ardından toplanan konseyde oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın Elif Gören'in adaya veda ettiğini açıklamasının ardından, izleyiciler 'Survivor Elif neden yarışmadan ayrıldı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Elif Gören'in hayatı ve Survivor serüvenine dair merak edilenler...

SURVIVOR ELİF GÖREN NEDEN YARIŞMADAN AYRILDI, HASTALIĞI NE?

Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören, 23 Mart Dokunulmazlık oyununda rahatsızlığından dolayı yer almamıştı ve 25 Mart'ta oynanan dokunulmazlık oyununa da katılamadı.

Yarışma esnasında baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Elif Gören, Survivor 2022'ye kendi isteğiyle veda etti ve konuya dair açıklamayı Acun Ilıcalı yaptı.

Acun Ilıcalı, "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek" diyerek detayları izleyiciler ve yarışmacılarla paylaştı.

SURVIVOR ELİF GÖREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

14 Şubat 1990 yılında İznik, Bursa'da dünyaya gelen Elif Gören Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer alan Gören, 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşan Elif Yıldırım Gören, 55 kilo ağırlığında ve 1.70 metre boyundadır. ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusu olan Gören, antrenörleri Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek kadınlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinen Gören TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışarak çeyrek finale kadar kalmayı başarmıştır.

Bu sezon ise All Star versiyonu ile ekranlara gelen Survivor 2022'de yer alarak Survivor mücadelesine tekrar başlayan Elif Gören, 25 Mart Cuma günü itibarıyla sağlık nedenlerini gerekçe göstererek kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmıştır.

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evlidir.

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