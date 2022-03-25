Transferde genç futbolculara ayrı bir önem veren Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Jin-Ho Jo'yu renklerine bağladı. Transferin ardından arama motorlarında Jin-Ho Jo ismi merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki Jin-Ho Jo kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

JIN-HO JO KİMDİR?

4 Mart 2022 doğumlu Jin-Ho Jo, kariyerine Jeonbuk altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla 2019 yılında kulübünün U18 takımına yükseldi. U18 Genç Ligi'nde 7 maça çıkan futbolcu 1 gol kaydetti. Ülkesinin genç milli takımında da 11 maça çıkan futbolcu 3 gol kaydetti.

18 yaşındaki ve 1.72 boyundaki genç futbolcu, merkez orta saha bölgesinde görev alıyor. Jin-Ho Jo aynı zamanda gerektiği durumlarda on numara ve defansif orta saha bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Güney Kore futbolunun büyük umutlar beslediği genç oyuncu sağ ayağını kullanmakta.

Ayrıca Fenerbahçe akademisine katılan Jin-Ho Jo, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından da takım sevincinde yer almıştı.