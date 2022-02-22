Haberler Kimdir MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR? Üç Kız Kardeş dizisinde oynayan Melisa Berberoğlu kaç yaşında?

MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR? Üç Kız Kardeş dizisinde oynayan Melisa Berberoğlu kaç yaşında?

Melisa Berberoğlu, Üç Kız Kardeş dizisinde Derya rolünü canlandırıyor. İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizide Derya rolü dikkat çekti. Ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu'nun hayat verdiği Derya'nın yaşam öyküsü merak konusu oldu. Seyirciler Üç Kız Kardeş Derya kimdir araştırmaya başladı. Peki Üç Kız Kardeş dizisinin Derya'sı Melisa Berberoğlu kimdir? Melisa Berberoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 12:18 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 12:53
MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR? Üç Kız Kardeş dizisinde oynayan Melisa Berberoğlu kaç yaşında?

İclal Aydın'ın kaleminden çıkan ve satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Merakla beklenen dizide Melisa Berberoğlu'nun canlandırdığı Derya rolü dikkat çekti. Peki Üç Kız Kardeş dizisinin Derya'sı Melisa Berberoğlu kimdir? Melisa Berberoğlu nereli ve kaç yaşında?

MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR?
Melisa Berberoğlu 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Melisa Berberoğlu şimdilerde, İstanbul'da çeşitli özel tiyatrolarda görev almaktadır. Kamera karşısında ilk defa 2021 yılında Acans isimli dizi ile geçen oyuncumuz dizideki performansıyla büyük beğeni toplamış ve aynı yıl Yeşilçam dizisinde de yer almıştır. Tiyatro ile yakından ilgilenen ve hala aktif olarak sahne alan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi film ve drama bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ph7 Entertainment menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncu Melisa Berberoğlu kamera karşısında en son 2021 yılında Kırmızı Oda dizisi ile geçmiştir.

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