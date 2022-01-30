Haberler Kimdir ANTHONY MODESTE KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Modeste Galatasaray'a transfer olacak mı? Modeste'nin mevkisi ne?

ANTHONY MODESTE KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Modeste Galatasaray'a transfer olacak mı? Modeste'nin mevkisi ne?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Anthony Modeste ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı bir dönem Galatasaray ile anılan Fransız futbolcunun İstanbul'a geldiği öğrenilirken, Modeste'nin İstanbul'a gelmesi sonrası transfer iddiaları yeniden alevlendi. Peki, Anthony Modeste kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Modeste Galatasaray'a transfer olacak mı? Modeste'nin mevkisi ne? Anthony Modeste ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 12:41
ANTHONY MODESTE KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Modeste Galatasaray'a transfer olacak mı? Modeste'nin mevkisi ne?

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Köln'de sürdüren ve adı bir dönem sık sık Galatasaray ile anılan Anthony Modeste ile son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların 2018 yılında transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak mutlu sona ulaşamadığı 33 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a gelmesi sonrası oyuncuyla ilgili transfer iddiaları güçlendi. Peki, Anthony Modeste kimdir?

ANTHONY MODESTE KİMDİR?

Tam adı Anthony Mbu Agogo Modeste olan futbolcu, 14 Nisan 1988 tarihinde Fransa'nın Cannes kentinde dünyaya geldi. Futbola ES Fréjus altyapısında başlayan ve Nice altyapısında da forma giyen Fransız forvet, kariyerinde Angers, Bordeaux, Blackburn, Bastia, Hoffenheim, TJ Quanjian, Saint-Etienne ve Köln formalarını terletti.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 16 gol atan 1.87 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Modeste'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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