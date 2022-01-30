ANTHONY MODESTE KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Modeste Galatasaray'a transfer olacak mı? Modeste'nin mevkisi ne?

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Köln'de sürdüren ve adı bir dönem sık sık Galatasaray ile anılan Anthony Modeste ile son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların 2018 yılında transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak mutlu sona ulaşamadığı 33 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a gelmesi sonrası oyuncuyla ilgili transfer iddiaları güçlendi. Peki, Anthony Modeste kimdir?

⚽ANTHONY MODESTE KİMDİR?

Tam adı Anthony Mbu Agogo Modeste olan futbolcu, 14 Nisan 1988 tarihinde Fransa'nın Cannes kentinde dünyaya geldi. Futbola ES Fréjus altyapısında başlayan ve Nice altyapısında da forma giyen Fransız forvet, kariyerinde Angers, Bordeaux, Blackburn, Bastia, Hoffenheim, TJ Quanjian, Saint-Etienne ve Köln formalarını terletti.

Bu sezon çıktığı 23 maçta 16 gol atan 1.87 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Modeste'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.