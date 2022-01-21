Haberler Kimdir WAFA BERADJA KİMDİR? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Wafa Benradja kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı

WAFA BERADJA KİMDİR? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Wafa Benradja kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı

Sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'de finale yükselen yarışmacılar belli oldu. Büyük final öncesi performansıyla jürilerden tam not alan ve oylamada finale çıkan isimlerden biri de Wafa Benradja oldu. Peki, Wafa Benradja kimdir? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Wafa Benradja kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 12:09
WAFA BERADJA KİMDİR? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Wafa Benradja kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı

Ekranların ilgiyle takip edilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşandı. Programda finale çıkan isimler de belli oldu. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş'in takımından Wafa Benradja'ydı... İzleyiciler, Wafa Benradja'nın hayatını merak ediyor. İşte Wafa Benradja'nın biyografisi...

🎙WAFA BENRADJA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Cezayirli olduğunu dile getiren Wafa Benradja, 25 yaşında... Türkiye'ye 8 ay önce gelen yarışmacının mesleği ise veteriner hekim. Müziğe olan tutkusunu dile getiren Wafa, şarkı sözü yazdığını da açıklamıştı. O Ses Türkiye 2022'nin ilk turunda 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran genç şarkıcı, tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullandı ve programda finale çıkma başarısı gösterdi.

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