MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan yarışmacı Araz Aknam'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF ARAZ AKNAM KİMDİR?

Araz Aghnami Aknam, MasterChef Türkiye'nin yedeklerden gelen 4. yarışmacısı olma başarısı gösterek ana kadroda yer alma hakkı kazanmıştır. MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir. İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Amerika'ya taşınmıştır. Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir. Araz Aknam boyu 1.99, kilosu ise 128'dir. MasterChef 2021 kadrosuna yedeklerden giren Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir.