Haberler Kimdir Galatasaray'ın yıldız adayı Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

Galatasaray'ın yıldız adayı Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

Geleceğin yıldızlarının yer aldığı U19 kategorisinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Galatasaray, sahadan 4-2 galip ayrıldı. 4 golden 3'ünü atan Eren Aydın sosyal medyanın gündemine oturdu. Arama motorlarında sık sık araştırılan genç futbolcunun yaşı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Memleketi neresi?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:19 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:20
Galatasaray'ın yıldız adayı Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

A Spor ekranlarında yayınlanan Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçında 3 gol atan ve maçın yıldızı olan Eren Aydın'ın yaşı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Eren Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

EREN AYDIN KİMDİR?

Eren Aydın 12 Şubat 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Darıca Gençlerbirliği altyapısında başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Eren Aydın, 2016 yılında birçok önemli yıldızın yolunun geçtiği Kartalspor'a transfer oldu. Burada 3 yıl geçiren Eren Aydın, 2019'da Galatasaray'ın dikkatini çekti. 2020/21 normal sezonda U19'da attığı 20 golle gol kralı oldu. Eren Aydın, Mayıs 2021'de Galatasaray'da profesyonel oldu.

SON DAKİKA