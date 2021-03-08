Haberler Kimdir Rasim Öztekin öldü mü? Rasim Öztekin kimdir?

öldü mü? Rasim Öztekin kimdir?

Usta oyuncu , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Twitter hesabından duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, . Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Acı haber sonrası Rasim Öztekin ile ilgili birçok araştırma yapılmaya başlandı. Peki Rasim Öztekin kimdir?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:02
Rasim Öztekin öldü mü? Rasim Öztekin kimdir?

Usta oyuncu geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti.

Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, . Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. , "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" demişti.

Sağlık Bakanı , Öztekin'in "Yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini" duyurdu.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde 'da dünyaya geldi.

Oyuncu 'in de babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini ve ile 'da çalışmalarla edindi.

'un topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu 'a devretti.

SON DAKİKA