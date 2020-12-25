CZN Burak kimdir? Burak Özdemir kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni CZN Burak, internetin yeniden gündemine oturdu. Paylaştığı yemek videolarıyla tanınan CZN Burak, bu kez Dubai'yi salladı. Gerçek adı Burak Özdemir olan fenomenin fotoğrafı, Dubai'de bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan Burc Khalifa'ya yansıtıldı. Peki, CZN Burak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte bu soruların yanıtları...

CZN BURAK ADIYLA TANINAN BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Burak Özdemir, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hatay'lıdır. Restoran zinciri bulunan ve şeflik de yapan Burak Özdemir, internette CZN Burak ismiyle fenomen oldu. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ve sürekli gülümsemesi ile tanınıyor.

