Haberler Kimdir CZN Burak kimdir? Burak Özdemir kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Burak kimdir? ? Nereli? Ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Paylaştığı yemek videolarıyla sosyal medyada fenomen olan ve Burak adıyla tanınan , Dubai'de bulunan ve dünyanın en uzun binası olan 'ya fotoğrafının yansıtılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Burak Özdemir'in yaşı, nereli olduğu gibi sorular sıkça aratılıyor. Peki, CZN Burak kimdir? ? Nereli? İşte bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 12:10
CZN Burak kimdir? Burak Özdemir kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? İşte detaylar...

fenomeni Burak, internetin yeniden gündemine oturdu. Paylaştığı yemek videolarıyla tanınan CZN Burak, bu kez Dubai'yi salladı. Gerçek adı olan fenomenin fotoğrafı, Dubai'de bulunan ve dünyanın en yüksek binası olan 'ya yansıtıldı. Peki, CZN Burak kimdir? ? Nereli? İşte bu soruların yanıtları...

CZN BURAK ADIYLA TANINAN BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

Burak Özdemir, 1995 yılında 'da dünyaya geldi. Aslen 'lıdır. Restoran zinciri bulunan ve şeflik de yapan Burak Özdemir, internette CZN Burak ismiyle fenomen oldu. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ve sürekli gülümsemesi ile tanınıyor.

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