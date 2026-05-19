Kayserispor’dan TFF’ye 'adalet' dilekçesi!

Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor Kulübü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, adaletin yeniden tecelli etmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dilekçe verildiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 16:12
Kayserispor Kulübü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, adaletin yeniden tecelli etmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dilekçe verildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor Futbol A.Ş. olarak 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında; Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü'nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda; aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur."

