Kayseri düştü

Süper Lig'de final gibi maçta Kayserispor, Alanya'da umduğunu bulamadı ve 3-1 yenilerek bitime 1 hafta kala küme düştü. 8'de Kayserispor'da Katongo'nun kaleci Bilal'e gönderdiği geri pasta araya giren Meschack, takımını öne geçirdi: 1-0. 13'te Benes eşitliği sağladı. 40'ta İbrahim'in frikiğinde ceza sahasında Semih'in topa elle müdahalesiyle kazanılan penaltı da Hadergjonaj ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

AĞLATAN VEDA

İkinci yarıda skoru çevirmek için çaba gösteren Kayseri ekibi, kalesinde 3. golü gördü. 61'de İbrahim Kaya, topu ağlara gönderip farkı ikiye çıkardı: 3-1. Kalan sürede skoru korumasını bilen turuncu-yeşilliler, rakibini 3-1 mağlup ederek 1. Lig'e gönderdi. 2014-15'te Süper Lig'e çıkan Kayserispor, 11 sezon sonra küme düşme acısını yaşadı. Maç sonunda büyük bir üzüntü yaşayan Kayserisporlu futbolcular, gözyaşlarına hakim olamadı.

2019-20'DE DE DÜŞMÜŞTÜ AMA...

Ülkemizde COVID-19 pandemisi döneminde, 2019- 2020 sezonunda futbol liglerinde küme düşme COVİD- 19 pandemisi gerekçesiyle kaldırıldı. Düşmenin kaldırılmasının ardından o sezon Süper Lig'e veda eden Kayserispor da ligde kalışını ilan etti.