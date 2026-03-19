Zecorner Kayserispor evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi!

Trendyol Süper Lig'e heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Küme düşme hattında büyük bir öneme sahip olan maçta ev sahibi Kayserispor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

31. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Benes'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

37. dakikada topsuz alanda Kranevitter'in Mendes'e hareketi sonrasında hakem Halil Umut Meler Kranevitter'e kırmızı kartını gösterdi.

41. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Benes, direk kaleye şutunu çekti. Barajı geçen top, üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi.

53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.

81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.