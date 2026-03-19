Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor Zecorner Kayserispor evinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki köklü kulüp, Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldiler. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan ev sahibi Zecorner Kayserispor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 18:33
Trendyol Süper Lig'e heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Küme düşme hattında büyük bir öneme sahip olan maçta ev sahibi Kayserispor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

31. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Benes'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

37. dakikada topsuz alanda Kranevitter'in Mendes'e hareketi sonrasında hakem Halil Umut Meler Kranevitter'e kırmızı kartını gösterdi.

41. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Benes, direk kaleye şutunu çekti. Barajı geçen top, üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi.

53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.

81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası!
Noa Lang ameliyat oldu! İşte o paylaşım
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Riyad'daki zirve sonrası Bakan Fidan yine altını çizdi: "Bölgedeki savaşın asıl müsebbibi İsrail"
G.Saray Devler Ligi'nden ne kadar kazandı? İşte yanıtı...
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar
Kante'ye milli takım müjdesi! Kante'ye milli takım müjdesi! 17:35
Sane'ye milli davet! Sane'ye milli davet! 16:21
Courtois'dan Real Madrid'e kötü haber! Courtois'dan Real Madrid'e kötü haber! 16:10
La Liga'dan Arda Güler paylaşımı La Liga'dan Arda Güler paylaşımı 15:52
G.Saray'ın fikstürü rahatladı! İşte Cimbom'un kalan maçları G.Saray'ın fikstürü rahatladı! İşte Cimbom'un kalan maçları 15:37
Dorgeles Nene: Bence 3. golüm daha güzeldi Dorgeles Nene: Bence 3. golüm daha güzeldi 15:34
Daha Eski
Beşiktaş'a Nijerya'dan 3 genç yetenek! Beşiktaş'a Nijerya'dan 3 genç yetenek! 15:20
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının detayları! Beşiktaş-Kasımpaşa maçının detayları! 14:54
Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı detayları! Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı detayları! 14:39
Anadolu Efes-Monaco maçı canlı yayın bilgileri! Anadolu Efes-Monaco maçı canlı yayın bilgileri! 14:09
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ayrıntıları! Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ayrıntıları! 13:44
Tahkim Kurulu Dorukhan'ın cezasını onadı Tahkim Kurulu Dorukhan'ın cezasını onadı 13:42