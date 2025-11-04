CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor'da Furkan Soyalp ve Stefano Denswil bu sezon ilki yaşadılar!

Zecorner Kayserispor'da Furkan Soyalp ve Stefano Denswil bu sezon ilki yaşadılar!

Kayserispor, Süper Lig 11. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılarda Furkan Soyalp ve Denswill, ligdeki ilk gollerini kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:52
Zecorner Kayserispor'da Furkan Soyalp ve Stefano Denswil bu sezon ilki yaşadılar!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Denswill ve Furkan Soyalp; bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takımın ilk golünü Furkan Soyalp, ikinci golünü ise Denswill kaydetti. Hem Furkan Soyalp hem de Denswill, Kayserispor forması ile ilk gollerini atmanın sevincini yaşıyor.

İlk golün sahibi Furkan Soyalp 78. dakika sahada kaldı ve yerini genç oyuncu Mehmet Eray Özbek'e bırakırken, Denswill ise 90 dakika sahada kaldı.

