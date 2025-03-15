Siftah peşinde

Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan düşme hattındaki Kayserispor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Jakirovic yönetiminde çıkışa geçen sarıkırmızılılarda tek hedef; bir an önce düşme hattından kurtulmak. Kayseri ekibinde 6 futbolcu kadroya alınmadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Hasan Ali Kaldırım yarın oynanacak Gaziantep maçında takımındaki yerini alamayacak. Jakirovic, stoper mevkiinde Attamah'ın yanında Majid Hosseini'ye forma verecek.

ÜSTÜNLÜK KAYSERİ'DE

Kayserispor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda 1 maç hükmen olmak üzere 3 kez Kayserispor kazanırken, 1 kez de Gaziantep kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. İlk yarıdaki karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.