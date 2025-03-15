  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Kayserispor Siftah peşinde

Siftah peşinde

Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan düşme hattındaki Kayserispor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Siftah peşinde

Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan düşme hattındaki Kayserispor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Jakirovic yönetiminde çıkışa geçen sarıkırmızılılarda tek hedef; bir an önce düşme hattından kurtulmak. Kayseri ekibinde 6 futbolcu kadroya alınmadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Hasan Ali Kaldırım yarın oynanacak Gaziantep maçında takımındaki yerini alamayacak. Jakirovic, stoper mevkiinde Attamah'ın yanında Majid Hosseini'ye forma verecek.

ÜSTÜNLÜK KAYSERİ'DE

Kayserispor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda 1 maç hükmen olmak üzere 3 kez Kayserispor kazanırken, 1 kez de Gaziantep kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. İlk yarıdaki karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.

Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma!
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA'ya gidiyor...
Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında yeni gelişme! Sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama...
Aslan evinde farka koştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı 01:13
Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama... Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama... 01:13
G.Saray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı! G.Saray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı! 01:13
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 01:13
A. Efes Almanya'da kazandı! A. Efes Almanya'da kazandı! 01:13
Aslan evinde farka koştu! Aslan evinde farka koştu! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi açıklandı! F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi açıklandı! 01:12
Icardi için sıraya girdiler! Icardi için sıraya girdiler! 01:12
Beşiktaş'ın Konyaspor kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Konyaspor kafilesi açıklandı! 01:13
Fırtına'nın Başakşehir kafilesi açıklandı Fırtına'nın Başakşehir kafilesi açıklandı 01:13
İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam 01:13
Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı 01:13