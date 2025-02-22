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Golcü Nazon yok Bahoken döndü
Boşnak Teknik Direktörü Jakirovic'le son 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 galibiyetle 5 puan toplayan düşme hattındaki Kayserispor'da moraller zirve yaptı. Göztepe'yi konuk edecek sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan golcü Nazon'un yok. Bahoken'in cezasını tamamlaması ise teselli oldu. Bahoken, Sivas maçında takım arkadaşı Cardoso'ya attığı tokat sonrası kırmızı görmüş, PFDK tarafından 3 maçla cezalandırılmıştı.
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