  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Kayserispor Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 maç ceza aldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 15:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na 1 maç ceza

Ligin 14. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun cezası belli oldu. Sinan Kaloğlu, PFDK tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor maçında takımın başında yer alamayacak. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Bellona Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Sinan Kaloğlu'nun, 01.12.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı v 58.500 TL parası cezası verildi" denildi.

F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Kiralama teklifi...
Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo açıklaması!
DİĞER
Kimse bilmiyordu! Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed'e "gel görüşelim" dedik gelmedi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu!
Medina'da Fener'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sinan Kaloğlu'nun cezası belli oldu! Sinan Kaloğlu'nun cezası belli oldu! 15:34
Al Hilal Riyadh - Al Raed maçı ne zaman? Al Hilal Riyadh - Al Raed maçı ne zaman? 14:47
Roma - Lecce maçı ne zaman? Roma - Lecce maçı ne zaman? 14:42
Juventus - Bologna maçı ne zaman? Juventus - Bologna maçı ne zaman? 14:38
Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya cevap! Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya cevap! 14:35
Genoa - Torino maçı ne zaman? Genoa - Torino maçı ne zaman? 14:33
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu! 14:29
Angers - Lyon maçı ne zaman? Angers - Lyon maçı ne zaman? 14:16
Nice - Le Havre maçı ne zaman? Nice - Le Havre maçı ne zaman? 14:13
Özbek'ten flaş karar: Harekete geçti! Özbek'ten flaş karar: Harekete geçti! 14:10
Marsilya - Monaco maçı ne zaman? Marsilya - Monaco maçı ne zaman? 14:05
M.A.Üstündağ: "Milletler Ligi'nin ikinci ayağı..." M.A.Üstündağ: "Milletler Ligi'nin ikinci ayağı..." 13:41