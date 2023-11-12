Haberler Kayserispor Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor!

Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor!

Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor. Mame Thiam, ligdeki 9. golünü kaydetti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 11:26
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Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor!

12 maç sonunda 22 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Mame Baba Thiam bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 gol attı.

Kasımpaşa maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Mame Thiam karşılaşmanın 47. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın asistinde topu ağlara göndererek takımının dördüncü golünü kaydetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mame Baba Thiam, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşadı.

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