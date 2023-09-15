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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Kayserispor'da transfer tahtası açıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Kayserispor'da 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağı kaldırıldı. Transferin döneminin son gününde transfer tahtası açılan Kayserispor yasak kalktıktan hemen sonra transferlerini açıklamaya başladı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:23 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:25
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Kayserispor'da transfer tahtası açıldı.

Kayserispor Kulübü, transfer döneminin son gününde transfer yasaklarının kaldırıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Kayserispor, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı tarafından yapılan açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı, yola devam. Bundan sonra Kayseri'yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" denildi.

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