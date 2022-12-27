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Kayserispor'da Talha Sarıaslan gol krallığında iddialı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un milli oyuncusu Talha Sarıaslan U19 Ligi'nde 8 gole ulaştı. 19 takımı ile geride kalan 13.hafta sonunda 10 maça çıkan ve 8 gole direk katkı sağlayan Talha Sarıaslan, sezonu gol krallığı olarak tamamlamak istiyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:20
Kayserispor'da Talha Sarıaslan gol krallığında iddialı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 18 yaşındaki genç forveti Talha Sarıaslan U19 Ligi'nde fırtına gibi esiyor. 2004 doğumlu genç golcü oyuncu hafta sonu oynanan Galatasaray maçında 3 gol birden atarak hat-trick yaptı. Galatasaray maçında attığı 3 golle hem takımın en golcü ismi olan Talha Sarıaslan hem de gol krallığında iddialı olduğunu gösterdi. U19 takımı ile geride kalan 13.hafta sonunda 10 maça çıkan ve 8 gole direk katkı sağlayan Talha Sarıaslan, sezonu gol krallığı olarak tamamlamak istiyor.

Lige verilen Dünya Kupası arasında A takımda yer alan ve oynanan hazırlık maçlarında attığı goller ve performansı ile dikkat çeken Talha Sarıaslan, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın beğendiği genç isimleri biri olmayı başardı.

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