Ligde 2'de 2 yaparak alt sıralardan uzaklaşan Kayserispor, sahasındaki G.Saray maçıyla iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "En iyi skoru almak için sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Puanlar alıp, bu yıl ligde kalacağız" diye iddialı konuştu.
Kayseri’de 6 hakemli analiz
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kendi maçlarını gözlemlemeleri için biri yabancı olmak üzere 6 eski hakemle anlaştıklarını söyledi.
Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:04 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Ligde 2'de 2 yaparak alt sıralardan uzaklaşan Kayserispor, sahasındaki G.Saray maçıyla iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "En iyi skoru almak için sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Puanlar alıp, bu yıl ligde kalacağız" diye iddialı konuştu.