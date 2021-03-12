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Kayseri’de 6 hakemli analiz

Basın Sözcüsü Tokgöz, kendi maçlarını gözlemlemeleri için biri yabancı olmak üzere 6 eski hakemle anlaştıklarını söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:04 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Kayseri’de 6 hakemli analiz
Basın Sözcüsü Tokgöz, kendi maçlarını gözlemlemeleri için biri yabancı olmak üzere 6 eski hakemle anlaştıklarını söyledi. Hakem heyetinin kendilerine çok faydalı olduğuna değinen Tokgöz, "Bu ekip bizim her maçımızla ilgili rapor hazırlıyor. Maçlardaki tüm hakem kararlarını, lehte ve aleyhte olmak üzere bize iletiyor" dedi.

Ligde 2'de 2 yaparak alt sıralardan uzaklaşan Kayserispor, sahasındaki G.Saray maçıyla iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "En iyi skoru almak için sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Puanlar alıp, bu yıl ligde kalacağız" diye iddialı konuştu.
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