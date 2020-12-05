Samet Aybaba'dan VAR tepkisi! "Daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" | Son dakika Göztepe - Kayserispor maçı haberleri

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

İptal edilen gollerinde VAR hakemlerinin devreye girmemesine tepki gösteren Samet Aybaba, "Maç içerisinde mükemmele yakın bir oyun ortaya koyarak ve çok pozisyona girdik. Rakibimize yediğimiz gol dışında bir duran toptan pozisyon verdik. Göztepe ciddi bir deplasman, iyi bir takım. Bu mücadele önemliydi. Saha içinde herkesin dikkat etmesi lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler. Pandemi sürecinde zor koşullar altında mücadele ediliyor. Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Keşke 3 puan olsaydı ama böyle oynadığımız sürece şansın bize döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.