Kayseri’de lisans müjdesi

Kayseri'de yeni transferlerin lisansları çıkartıldı. F.Bahçe'yle oynanan kupa maçında lisansları çıkartamayan sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. Oğuzhan Çapar, Mesanovic, Situm ve Kvrzic'in lisansı çıkartıldı. Enver Cenk ve Campanharo'nun da lisansı en kısa sürede çıkartılacak. Öte yandan disiplinsiz davranışları nedeniyle Mensah kadro dışı bırakıldı.