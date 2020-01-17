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17 Ocak 2020, Cuma
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’de lisans müjdesi

Kayseri’de lisans müjdesi

'de yeni transferlerin lisansları çıkartıldı. 'yle oynanan kupa maçında lisansları çıkartamayan sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

'de yeni transferlerin lisansları çıkartıldı. F.Bahçe'yle oynanan kupa maçında lisansları çıkartamayan sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. Oğuzhan Çapar, Mesanovic, Situm ve Kvrzic'in lisansı çıkartıldı. Enver Cenk ve Campanharo'nun da lisansı en kısa sürede çıkartılacak. Öte yandan disiplinsiz davranışları nedeniyle Mensah kadro dışı bırakıldı.

  1. 17.1.2020
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