Kayseri’de lisans müjdesi
Kayseri'de yeni transferlerin lisansları çıkartıldı. Fenerbahçe'yle oynanan kupa maçında lisansları çıkartamayan sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.
Kayseri'de yeni transferlerin lisansları çıkartıldı. F.Bahçe'yle oynanan kupa maçında lisansları çıkartamayan sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. Oğuzhan Çapar, Mesanovic, Situm ve Kvrzic'in lisansı çıkartıldı. Enver Cenk ve Campanharo'nun da lisansı en kısa sürede çıkartılacak. Öte yandan disiplinsiz davranışları nedeniyle Mensah kadro dışı bırakıldı.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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