Şamil Çinaz: Vicdanım rahat
Şamil Çinaz, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yaptı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile yollarını ayıran Şamil Çinaz, vicdanının rahat olduğunu söyledi.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Değerli Kayserispor taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak gemiyi terk etmediğimi, yaklaşık 2.5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her iki tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezon layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa hakkım helaldir" cümleleri kurdu.
Şamil Çinaz, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 5 maçta görev yaptı ve 374 dakika mücadele verdi.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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