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30 Kasım 2019, Cumartesi
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‘Kimseye burada hava attırmam’

‘Kimseye burada hava attırmam’

'un kadın başkanı , yönetimine alacağı kişiler ile ilgili kararını verdi. Gözbaşı, Kayserispor'da kimseye hava attırmam. yapmayacak, bu takıma omuz vermeyecek kimseyi istemem. Kayserispor, hava atma, poz verme yeri değildir" diye konuştu.

'un kadın başkanı , yönetimine alacağı kişiler ile ilgili kararını verdi. Gözbaşı, Kayserispor'da kimseye hava attırmam. yapmayacak, bu takıma omuz vermeyecek kimseyi istemem. Kayserispor, hava atma, poz verme yeri değildir" diye konuştu.

  1. 30.11.2019
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