‘Kimseye burada hava attırmam’

Kayserispor'un kadın başkanı Berna Gözbaşı, yönetimine alacağı kişiler ile ilgili kararını verdi. Gözbaşı, Kayserispor'da kimseye hava attırmam. İşini yapmayacak, bu takıma omuz vermeyecek kimseyi istemem. Kayserispor, hava atma, poz verme yeri değildir" diye konuştu.