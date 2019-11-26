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26 Kasım 2019, Salı
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A 'da

Kültepe Zirvesi A Spor'da

'de eski tarihi buluntuların yer aldığı Kültepe kazı merkezi, 'in katkılarıyla dünyaya tanıtılacak.

'de eski tarihi buluntuların yer aldığı Kültepe kazı merkezi, 'in katkılarıyla dünyaya tanıtılacak. Bugün 14.00'te düzenlenecek '', A 'dan yayınlanacak. ile Adebayor'un da olacağı programda, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de yer alacak.
  1. 26.11.2019
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