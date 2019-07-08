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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kayserispor'dan 2 yeni transfer

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya , geçen sezon Ankaragücü’nde forma giyen defans oyuncusu ve 'ın eski kalecisi ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya , geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen defans oyuncusu ve 'ın eski kalecisi ile sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım bu kapsamda kadrosuna 2 yeni oyuncu daha kattı. Kayserispor, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen defans oyuncusu Brice Dja Djedje ve kaleci Eray İşcan ile anlaştı. Transfer olan iki futbolcu kulüp tesislerine geldi. Tesislerde konuşan Başkan Erol Bedir, "Transfer dönemi hızlı geçecek. İnce eleyip sık dokuyoruz. Brice Dja Djedje ile uzun süredir görüşüyorduk. Bugün itibarıyla anlaştık. Hem oyun hem kişilik olarak iyi bir ismi kadroya kattığımızı düşünüyorum. Ayrıca tecrübeli kaleci Eray İşcan'ı kadromuza kattık. Kendisinin başarılı olacağına inanıyoruz. Taraftarımız merak etmesin kampa en hazır şekilde giren takım Kayserispor olacak. Yayıncı kuruluş ile görüşmeler sürüyor. Biz işimize bakalım yarın ve ertesi gün geleceklere bakalım" diye konuştu.

Fildişili 28 yaşındaki futbolcu Dja Djedje ise "Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Birkaç kişiye sordum onlar da Kayserispor'u seçmemi tavsiye etti. O nedenle Kayserispor'u seçtim" dedi.

Sarı kırmızılı kulüp Brice Dja Djedje ile 1+1 yıllık, kaleci Eray İşcan ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

  1. 08.07.2019
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