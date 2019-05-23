Kayserispor’da hedef 44
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Kayserispor’da hedef 44

Kayserispor’da hedef 44

sezonu 44 puanla noktalamak istiyor.

sezonu 44 puanla noktalamak istiyor.
'in son haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son iç saha maçını kazanıp 44 puana erişmek istiyor.

Geçen sezon ligi 44 puanla 9.sırada noktalandıran Sarı-Kırmızı ekip, 41 puanla girdiği ligin son haftasında kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 33 haftada 10 galibiyet 11 beraberlik 12 yenilgi elde etti. 41 puanı bulunan sarı kırmızılılar -13 averaja sahip.

  1. 23.05.2019
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