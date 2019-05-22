Erol Bedir: Asamoah alacaklarıyla ilgili avukata yetki vermiş
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan'ın kulübe haciz göndermesiyle ilgili, "Asamoah'ın bizle sözleşmesi bitiyor, giderayak alacakları ile ilgili avukatına yetki vermiş. Avukat, Gyan'ın bilgisi dışında tesise gelmiş" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular ligin son haftasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı izleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan'ın kulübe haciz işlemi başlatması hakkında konuştu. Antrenmandan önce Asamoah Gyan ile birlikte olduklarını kaydeden Başkan Bedir, "Asamoah Gyan ile 1,5 saat sohbet ettik. Asamoah çok üzgün. Kendisi burayı çok seviyor. Bize çok saygı duyuyor. Asamoah'ın bizle sözleşmesi bitiyor, giderayak alacakları ile ilgili avukatına yetki vermiş. Avukat, Gyan'ın bilgisi dışında tesise gelmiş. 'İşlem başlatırım' vesaire demiş. Avukat eylemi Asamoah'ın bilgisi dışında gerçekleştirmiş. Arkadaşlarımız da gereken görüşmeyi yapmış. Bugün Asamoah yanıma gelerek hafta sonu oynanacak maçta tribünleri dolaşarak vedalaşmak istediğini söyledi. Bir sıkıntı yok" diye konuştu.
Sözlerini sürdüren Bedir şöyle konuştu: "Asamoah'ın alacağı vardır, vereceği vardır. O alacaklarını tahsil etmek için gayret gösterecektir. Biz bütçemiz dahilinde adil davranmaya çalışacağız. 2-3 senedir uğraştığımız meseleler yanında bu hadise devede kulak. onu önemsemiyorum."
- 22.05.2019
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Erol Bedir: Asamoah alacaklarıyla ilgili avukata yetki vermiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.