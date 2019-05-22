Erol Bedir: Asamoah alacaklarıyla ilgili avukata yetki vermiş – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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: Asamoah alacaklarıyla ilgili avukata yetki vermiş

Erol Bedir: Asamoah alacaklarıyla ilgili avukata yetki vermiş

Başkanı , 'ın kulübe haciz göndermesiyle ilgili, "Asamoah'ın bizle sözleşmesi bitiyor, giderayak alacakları ile ilgili avukatına yetki vermiş. Avukat, Gyan'ın bilgisi dışında tesise gelmiş" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular ligin son haftasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı , 'ın kulübe haciz işlemi başlatması hakkında konuştu. Antrenmandan önce Asamoah Gyan ile birlikte olduklarını kaydeden Başkan Bedir, "Asamoah Gyan ile 1,5 saat sohbet ettik. Asamoah çok üzgün. Kendisi burayı çok seviyor. Bize çok saygı duyuyor. Asamoah'ın bizle sözleşmesi bitiyor, giderayak alacakları ile ilgili avukatına yetki vermiş. Avukat, Gyan'ın bilgisi dışında tesise gelmiş. 'İşlem başlatırım' vesaire demiş. Avukat eylemi Asamoah'ın bilgisi dışında gerçekleştirmiş. Arkadaşlarımız da gereken görüşmeyi yapmış. Bugün Asamoah yanıma gelerek hafta sonu oynanacak maçta tribünleri dolaşarak vedalaşmak istediğini söyledi. Bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Bedir şöyle konuştu: "Asamoah'ın alacağı vardır, vereceği vardır. O alacaklarını tahsil etmek için gayret gösterecektir. Biz bütçemiz dahilinde adil davranmaya çalışacağız. 2-3 senedir uğraştığımız meseleler yanında bu hadise devede kulak. onu önemsemiyorum."

  1. 22.05.2019
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