Erol Bedir: Asamoah alacaklarıyla ilgili avukata yetki vermiş

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular ligin son haftasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı izleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan'ın kulübe haciz işlemi başlatması hakkında konuştu. Antrenmandan önce Asamoah Gyan ile birlikte olduklarını kaydeden Başkan Bedir, "Asamoah Gyan ile 1,5 saat sohbet ettik. Asamoah çok üzgün. Kendisi burayı çok seviyor. Bize çok saygı duyuyor. Asamoah'ın bizle sözleşmesi bitiyor, giderayak alacakları ile ilgili avukatına yetki vermiş. Avukat, Gyan'ın bilgisi dışında tesise gelmiş. 'İşlem başlatırım' vesaire demiş. Avukat eylemi Asamoah'ın bilgisi dışında gerçekleştirmiş. Arkadaşlarımız da gereken görüşmeyi yapmış. Bugün Asamoah yanıma gelerek hafta sonu oynanacak maçta tribünleri dolaşarak vedalaşmak istediğini söyledi. Bir sıkıntı yok" diye konuştu.



Sözlerini sürdüren Bedir şöyle konuştu: "Asamoah'ın alacağı vardır, vereceği vardır. O alacaklarını tahsil etmek için gayret gösterecektir. Biz bütçemiz dahilinde adil davranmaya çalışacağız. 2-3 senedir uğraştığımız meseleler yanında bu hadise devede kulak. onu önemsemiyorum."