Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da maça saatler kala Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery kadrodan çıkartıldı. Başarılı kanat oyuncusunun takımdan özel izinle ülkesine gitti.
- 02.03.2019
- Güncelleme: 02.03.2019 15:00
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Beşiktaş maçı öncesi Kayseri'de flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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