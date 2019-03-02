Beşiktaş maçı öncesi Kayseri'de şok!
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Beşiktaş maçı öncesi Kayseri'de flaş gelişme!

maçı öncesi 'de flaş gelişme!

Beşiktaş maçı öncesi Kayseri'de flaş gelişme!

'in 24.haftasında evinde 'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya ’da maça saatler kala Hollandalı oyuncusu kadrodan çıkartıldı. Başarılı kanat oyuncusunun takımdan özel izinle ülkesine gitti.

İ.M 'un Hollandalı oyuncusu annesini rahatsızlığı nedeniyle 'ya gitti. Chery, bugün oynanacak olan maçında forma giyemeyecek. Lefter Küçükandonyadis sezonu 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan İ.M Kayserispor'da maça saatler kala Tjaronn Chery aldığı haber sonrası Hollanda'ya gitti. Annesinin kansere yakalanmasını öğrenen başarılı oyuncu Tjaronn Chery, teknik heyet ve yönetiminden izin alarak ailesinin yanına gitti. Aldığı kötü haber sonrası morali bozuk bir şekilde 'den ayrılan Chery'in hafta içi Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

  1. 02.03.2019
  2. Güncelleme: 02.03.2019 15:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş maçı öncesi Kayseri'de flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN