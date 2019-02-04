Kayserispor yenilgiyi unuttu
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Kayserispor yenilgiyi unuttu

Kayserispor yenilgiyi unuttu

Ligin 14. haftası sonunda değişikliğine gider sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

, 'de mağlubiyeti unuttu.

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı geride bırakan İstikbal Mobilya Kayserispor, 22 puana erişirken mağlubiyeti de rafa kaldırdı. Ligin 14. haftası sonunda değişikliğine gider sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım ve

Akhisarspor'u mağlup ederken Erzurumspor, , ve ile berabere kaldı.

SAĞLAM'DAN SONRA
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile lige başlayan ve ilk 14 haftada sadece 12 puan toplayabilen sarı kırmızılı takım, maçı sonrası göreve getirilen ile yenilmedi. Karaman ile çıkılan 6 lig maçında 2 galibiyet 4 beraberlik neticesinde 10 puan toplandı. Sarı Kırmızılılar, puan tablosunda 14.sırada yeralıyor.

  1. 4.2.2019 11:07
  2. Güncelleme: 4.2.2019 11:17
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