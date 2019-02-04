Kayserispor yenilgiyi unuttu
Ligin 14. haftası sonunda teknik direktör değişikliğine gider sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de mağlubiyeti unuttu.
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı geride bırakan İstikbal Mobilya Kayserispor, 22 puana erişirken mağlubiyeti de rafa kaldırdı. Ligin 14. haftası sonunda teknik direktör değişikliğine gider sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım Kasımpaşa ve
Akhisarspor'u mağlup ederken Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.
SAĞLAM'DAN SONRA
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile lige başlayan ve ilk 14 haftada sadece 12 puan toplayabilen sarı kırmızılı takım, Trabzonspor maçı sonrası göreve getirilen Hikmet Karaman ile yenilmedi. Karaman ile çıkılan 6 lig maçında 2 galibiyet 4 beraberlik neticesinde 10 puan toplandı. Sarı Kırmızılılar, puan tablosunda 14.sırada yeralıyor.
- 4.2.2019 11:07
- Güncelleme: 4.2.2019 11:17
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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fbli şampiyon başakşehir olacak
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