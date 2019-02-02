Yeni Malatyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'da Kravets ve Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in golleriyle 1-1'lik skorla sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Malatyaspor'la Kayserispor puanları paylaştı.

Bu sonuçla beraber Yeni Malatyaspor 33 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kayserispor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

MAÇIN GOL DAKİKALARI



14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 0-1

19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1.