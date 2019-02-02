Yeni Malatyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı
Spor Toto Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'la İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'da Kravets ve Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in golleriyle 1-1'lik skorla sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Malatyaspor'la Kayserispor puanları paylaştı.
Bu sonuçla beraber Yeni Malatyaspor 33 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kayserispor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 0-1
19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
- 2.2.2019 15:34
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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