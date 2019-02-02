Yeni Malatyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı
02 Şubat 2019, Cumartesi
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ile puanları paylaştı

Yeni Malatyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Evkur 'la İstikbal Mobilya karşı karşıya geldi. Maç 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin ilk yarısı 'da Kravets ve 'da Aleksic'in golleriyle 1-1'lik skorla sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Malatyaspor'la Kayserispor puanları paylaştı.

Bu sonuçla beraber Yeni Malatyaspor 33 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kayserispor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 0-1

19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

  1. 2.2.2019 15:34
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