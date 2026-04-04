İstanbul’da adeta final

Düşme hattında final gibi maçta Kasımpaşa, bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, 24 puanla 15. sırada. İstanbul temsilcisinin bir puan gerisinde yer alan Kayserispor ise puan cetvelinin 16. basamağında haftaya girecek. İlk yarıda Kayseri'deki maçı ev sahibi 3-2 kazanmıştı.
Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
