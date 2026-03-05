CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Belözoğlu'na son şans

Belözoğlu’na son şans

Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalmasının ardından evinde Ç.Rizespor'a 3-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun koltuğu sallanıyor.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Belözoğlu’na son şans
Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalmasının ardından evinde Ç.Rizespor'a 3-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun koltuğu sallanıyor. Belözoğlu için şimdilik yola devam kararı verilse de bu haftaki Konyaspor maçı son şansı olarak görülüyor.
