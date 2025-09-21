CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kasımpaşa Şota Arveladze: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Şota Arveladze: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikinci yarısını 10 kişi oynadığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 22:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şota Arveladze: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Gürcü teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"BU TARZ MAÇLAR DAHA ÖZEL OLUYOR"

"Şimdi bu maç ve sezonu, bu ilk düdükten başlamıyor doğal olarak. Bu 2.5 ay önce bir dönem. Sadece futbolcular, hocalar ve sahada olan işlerden olmuyor. Bugün gösterilen karakteri net bir şekilde bütün Kasımpaşa olarak, orada çalışanlar, mutfaktan soyunma odasından dışarıda çim hazırlayanlardan başlıyor. Görürsünüz ne kadar zor. Bir lige girmek, bu tempoya devam etmek, yakalamak, her hafta transfer yapmak. 8 hafta geçti, her hafta transfer oldu. Bu kolay değil. Bu saha dışında olanlara teşekkür ediyorum özellikle. Bu maçtan dolayı değil, Fenerbahçe'ye karşı kaybedebilirdik sorun değil. Son 3 haftada futbolcular ile birlikte çalışanlar, sağlık ekibi önemli. Performans hocaları önemli. Tekrar mutfağa, çimlere dönüyorum. Bunlar çok önemlidir yani. Bu huzur, bu takımın enerjisi de çok önemli. Bu tarz maçlar da biraz daha özel oluyor her zaman. Karagümrük maçı mesela, deplasmanda. Samsunspor maçı, Avrupa'da oynayan Samsunspor'a karşı. Bugün Fenerbahçe, isimleri ve güçleri belli. Daha sahaya girmeden bunu demek istedim. Herkese bu kadar hizmet için teşekkür etmek istedim. Sonrası hocalar için kolay oluyor. İnanılmaz bir iş yapıyorlar, saat 8'den akşam 6'ya kadar. Maça dönersek, iyi başladığını gördük. Net pozisyonda boş kaleye atamadık, sonra gol yedik. Karşımızda kalite var. Kerem koştu döndü, Asensio'ya verdi, kalecinin topu tutması önemli, kurtarabilirdi. Ayakta kalmak en önemlisi, disiplin ve sistemi bırakmamak. 10 kişi kaldık maalesef. Direkt kırmızı kart gördük. Yine de ayakta kalan bir Kasımpaşa gördük. Futbolcuları tebrik etmek istiyorum.

"TRANSFERLER YAVAŞ YAVAŞ KENDİLERİNE GELİYOR"

7 günde 3 maç, uçaklar, deplasmanlar, içerideki maç. Güzel bir gol attık. Pozisyonlara da girdik. Tabii ki Fenerbahçe 2-3 pozisyona daha girebilirdi. Kaleci iyiydi. 10 kişiye rağmen çok ezilmedik, ayakta kaldık, pozisyona bile girdik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık. Burada bitmiyor, buradan başlamak lazım aslında. Futbolcuların ayakta kalmasını sağlayacağız. Forma girmek, taktik çalışmak... Yeni oyuncuların gelmesi de faydalı olur inşallah. Birkaç tane genç oyuncu oynattık, Adem oynadı, Tunuslu bir çocuk oynadı. İlk maç, direk Fenerbahçe'ye karşı oynadı, bu ligi hiç tanımıyor, bilmiyor. Transferler yavaş yavaş kendilerine geliyor.

Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum!
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı!
DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası! Görenleri hayran bırakan o ev: "Masal gibi..."
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 22:46
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 22:34
Samedo: Böyle devam edersek çok zor! Samedo: Böyle devam edersek çok zor! 22:30
Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum! Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum! 22:24
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 22:08
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 22:02
Daha Eski
Sakaryaspor geriden gelip kazandı! Sakaryaspor geriden gelip kazandı! 21:13
Arsenal ile M. City yenişemedi! Arsenal ile M. City yenişemedi! 21:11
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 20:50
Bursaspor finalde! Bursaspor finalde! 19:49
F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! F.Bahçe'den 15 gollü galibiyet! 19:46
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 19:19