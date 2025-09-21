Şota Arveladze: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Gürcü teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"BU TARZ MAÇLAR DAHA ÖZEL OLUYOR"

"Şimdi bu maç ve sezonu, bu ilk düdükten başlamıyor doğal olarak. Bu 2.5 ay önce bir dönem. Sadece futbolcular, hocalar ve sahada olan işlerden olmuyor. Bugün gösterilen karakteri net bir şekilde bütün Kasımpaşa olarak, orada çalışanlar, mutfaktan soyunma odasından dışarıda çim hazırlayanlardan başlıyor. Görürsünüz ne kadar zor. Bir lige girmek, bu tempoya devam etmek, yakalamak, her hafta transfer yapmak. 8 hafta geçti, her hafta transfer oldu. Bu kolay değil. Bu saha dışında olanlara teşekkür ediyorum özellikle. Bu maçtan dolayı değil, Fenerbahçe'ye karşı kaybedebilirdik sorun değil. Son 3 haftada futbolcular ile birlikte çalışanlar, sağlık ekibi önemli. Performans hocaları önemli. Tekrar mutfağa, çimlere dönüyorum. Bunlar çok önemlidir yani. Bu huzur, bu takımın enerjisi de çok önemli. Bu tarz maçlar da biraz daha özel oluyor her zaman. Karagümrük maçı mesela, deplasmanda. Samsunspor maçı, Avrupa'da oynayan Samsunspor'a karşı. Bugün Fenerbahçe, isimleri ve güçleri belli. Daha sahaya girmeden bunu demek istedim. Herkese bu kadar hizmet için teşekkür etmek istedim. Sonrası hocalar için kolay oluyor. İnanılmaz bir iş yapıyorlar, saat 8'den akşam 6'ya kadar. Maça dönersek, iyi başladığını gördük. Net pozisyonda boş kaleye atamadık, sonra gol yedik. Karşımızda kalite var. Kerem koştu döndü, Asensio'ya verdi, kalecinin topu tutması önemli, kurtarabilirdi. Ayakta kalmak en önemlisi, disiplin ve sistemi bırakmamak. 10 kişi kaldık maalesef. Direkt kırmızı kart gördük. Yine de ayakta kalan bir Kasımpaşa gördük. Futbolcuları tebrik etmek istiyorum.

"TRANSFERLER YAVAŞ YAVAŞ KENDİLERİNE GELİYOR"

7 günde 3 maç, uçaklar, deplasmanlar, içerideki maç. Güzel bir gol attık. Pozisyonlara da girdik. Tabii ki Fenerbahçe 2-3 pozisyona daha girebilirdi. Kaleci iyiydi. 10 kişiye rağmen çok ezilmedik, ayakta kaldık, pozisyona bile girdik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık. Burada bitmiyor, buradan başlamak lazım aslında. Futbolcuların ayakta kalmasını sağlayacağız. Forma girmek, taktik çalışmak... Yeni oyuncuların gelmesi de faydalı olur inşallah. Birkaç tane genç oyuncu oynattık, Adem oynadı, Tunuslu bir çocuk oynadı. İlk maç, direk Fenerbahçe'ye karşı oynadı, bu ligi hiç tanımıyor, bilmiyor. Transferler yavaş yavaş kendilerine geliyor.