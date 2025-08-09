CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kasımpaşa Stopere Tangocu

Stopere Tangocu

Transferi açan Antalya, İtalya’da Udinese’den Arjantinli milli stoper Giannetti’yle anlaştı. 31 yaşındaki defansla 2+1 yıllık imza atılacak.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Stopere Tangocu
Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Antalyaspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi transfer yasağını kaldırdıktan sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda bombaları patlatmaya başladı. Akrepler savunmaya aradığı ismi İtalya'da buldu. Udinese'de oynayan, kontratının son yılına giren 31 yaşındaki 1.85 boyundaki Lautaro Giannetti'yle her konuda anlaştı. Tecrübeli tangocuyla 2+1 yıllık imza atılacağı öğrenildi. Arjantin'de Velez Sarsfield altyapısından yetişen Giannetti, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada 1 gol kaydetti. 3 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadı.
