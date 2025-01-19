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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: Alınan 1 puan bizim için önemli

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: Alınan 1 puan bizim için önemli

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekipte Teknik Direktör Hakan Keleş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 20:10
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş: Alınan 1 puan bizim için önemli

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maça kötü bir başlangıç yapmadık. İlk 15-20 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra yediğimiz gol biraz moral, motivasyonumuzu da bozdu. İlk yarının kalan bölümünde çok fazla etkili olamadık, sıkıntılar yaşadık. Verdiğimiz pozisyonlar var. Farkı da açabilirlerdi. Fakat ikinci yarı oyuncularımızla konuştuktan sonra devre arasında bu maça bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık. Ouncularımızın gösterdiği performans, verdikleri tepki memnun ediciydi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik ama keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli" şeklinde konuştu.

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