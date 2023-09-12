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Kasımpaşa Nuno Da Costa'yı transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 32 yaşındaki golcü oyuncu Nuno Da Costa'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 19:54
Kasımpaşa Nuno Da Costa'yı transfer etti!

Kasımpaşa, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Nuno Da Costa'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 temsilcisi Auxerre forması giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Nuno Da Costa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulupten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nuno Da Costa, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Geçen sezon Auxerre formasıyla 36 resmi müsabakaya çıkan Yeşil Burun Adaları vatandaşı santrfor, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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