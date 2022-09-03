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SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa, Nuri Şahin önderliğindeki Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadele 4 Eylül Pazar günü 21.45'te başlayacak. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:13
SÜPER LİG HABERLERİ | Kasımpaşa Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligin geride kalan 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan Antalyaspor ise 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçen sezonun son bölümünde kadro dışı bırakılan Ryan Donk ise affedildi. Deneyimli futbolcu, teknik direktör Şenol Can'ın şans vermesi halinde müsabakada görev yapabilecek.

Lacivert-beyazlı ekipte hafif sakatlığı bulunan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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