İlk maç ilk zafer

Kasımpaşa HaberleriGiriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:49Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert- beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti. Can ilk maçında ilk galibiyetini alıp güzel bir başlangıç gerçekleştirdi. Şenol Can karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada da galibiyetin hem kendisi hem takım adına çok önemli olduğunu kaydetti. Can, "Benim öz güvenim adına, takımın öz güveni adına çok önemliydi. Güzel işyen yaptık. Önemli pozisyonlar ve penaltı kaçırdık. Daha farklı da kazanabilirdik. Her şeye rağmen 3 puan çok güzel. Bunu devam ettirebilmek için elimizden geleni sezon sonuna kadar yapacağız. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.
Şenol Can, sezonun ilk yarısında Karagümrük'ün başında Beşiktaş rakip olmuş ve 4-1 yenilmişti.