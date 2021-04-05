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İlk maç ilk zafer

’nın yeni teknik direktörü galibiyetle başladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:49 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
İlk maç ilk zafer
'nın yeni teknik direktörü , lacivert- beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı. Milli maç arasında teknik direktör ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Can'ı takımın başına getirmişti. Can ilk maçında ilk galibiyetini alıp güzel bir başlangıç gerçekleştirdi. Şenol Can karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada da galibiyetin hem kendisi hem takım adına çok önemli olduğunu kaydetti. Can, "Benim öz güvenim adına, takımın öz güveni adına çok önemliydi. Güzel işyen yaptık. Önemli pozisyonlar ve penaltı kaçırdık. Daha farklı da kazanabilirdik. Her şeye rağmen 3 puan çok güzel. Bunu devam ettirebilmek için elimizden geleni sezon sonuna kadar yapacağız. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Şenol Can, sezonun ilk yarısında 'ün başında rakip olmuş ve 4-1 yenilmişti.
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