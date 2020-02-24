Kasımpaşa Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de haftanın kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Ligde geride kalan 22 haftada lacivert-beyazlılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 17. sırada bulunurken, Denizli temsilcisi de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor. Denizlispor'da Kasımpaşa maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren sağ bek Lopes, sol bek Bergdich ve orta saha Onazi İstanbul'a götürülmedi. Kasımpaşa'da ise Mame Thiam, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Quaresma, Tarkan, Aytaç, Ndongala, Gohou

Denizlispor: Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Murawski, Aissati, Recep, Sacko, Barrow, Rodallega

KASIMPAŞA-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maç bugün saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DENİZLİ RAKİBİNİ DAHA ÖNCE YENEMEDİ

Kasımpaşa ile Denizlispor daha önce Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Denizlispor'un galibiyete ulaştığı müsabaka bulunmuyor. Bu maçlarda İstanbul temsilcisi 4 kez 3 puana uzanan taraf olurken, 1 müsabaka da beraberlikle noktalandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı da Paşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kasımpaşa'nın lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Denizlispor (%80; 4G 1B).

*İstanbul deplasmanında çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kaybeden Denizlispor, bu şehirde son puanını Mart 2009'da Başakşehir'den aldı (2-0).

*Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

*Süper Lig'de yedi maçtır galibiyete hasret olan ve sadece üç puan toplayabilen Denizlispor (3B 4M), daha önceki dört haftadan 10 puan çıkarmıştı.

*Bu sezonun ilk 22 haftasında kalesinde 49 gol gören Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde ilk 23 haftalar itibarıyla en fazla golü 2010/11 sezonunda yedi (51 gol).

*Bu sezon Süper Lig'de rakip kalelere en az isabetli şut gönderen takım olan Denizlispor (69), aynı zamanda girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük ekip (%29; 11/38).

*2019/20 Süper Lig sezonunda penaltıdan en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (8). İstanbul ekibi, 2007/08'den sonraki dönemde Süper Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezonda dokuz penaltı golü yemedi.

*Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son dokuz golün yedisi duran top sonucu geldi (4 korner, 2 penaltı & 1 frikik).

*Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Mame Thiam'ın çektiği son dört isabetli şutun üçü gol oldu ancak son iki karşılaşmayı isabet bulamadan tamamladı.

*Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş (6).