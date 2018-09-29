Alanya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Papiss Cisse, Süper Lig'e ısınmaya başladı. Daha önce kariyerinin son zamanlarını sönük geçiren Love'ı kendine getiren ve Beşiktaş'a satarak 3.5 milyon Euro gelir elde eden Güney ekibi, Senegalli golcüyü de vitrine koydu. Geçen hafta Kasımpaşa maçında iki golle siftah yapan ve kritik 3 puanı takımına kazandıran 33 yaşındaki forvetin, bugünkü Akhisar maçında da takımının en önemli kozu olması bekleniyor.