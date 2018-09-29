Sahne Papiss Cisse’nin
Kasımpaşa karşısında attığı iki golle turuncu-yeşilli ekibe 3 puanı getiren 33 yaşındaki Senegalli yıldız, Akhisar önünde de takımının en önemli kozu olacak
Alanya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Papiss Cisse, Süper Lig'e ısınmaya başladı. Daha önce kariyerinin son zamanlarını sönük geçiren Love'ı kendine getiren ve Beşiktaş'a satarak 3.5 milyon Euro gelir elde eden Güney ekibi, Senegalli golcüyü de vitrine koydu. Geçen hafta Kasımpaşa maçında iki golle siftah yapan ve kritik 3 puanı takımına kazandıran 33 yaşındaki forvetin, bugünkü Akhisar maçında da takımının en önemli kozu olması bekleniyor.
- 29.9.2018
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Toplam 8
Yorum
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Toplam 21
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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