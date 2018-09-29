Sahne Papiss Cisse’nin – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Sahne ’nin

    Sahne Papiss Cisse’nin

    karşısında attığı iki golle turuncu-yeşilli ekibe 3 puanı getiren 33 yaşındaki Senegalli yıldız, Akhisar önünde de takımının en önemli kozu olacak

    Alanya'nın sezon başında kadrosuna kattığı , 'e ısınmaya başladı. Daha önce kariyerinin son zamanlarını sönük geçiren Love'ı kendine getiren ve 'a satarak 3.5 milyon Euro gelir elde eden Güney ekibi, Senegalli golcüyü de vitrine koydu. Geçen hafta maçında iki golle siftah yapan ve kritik 3 puanı takımına kazandıran 33 yaşındaki forvetin, bugünkü Akhisar maçında da takımının en önemli kozu olması bekleniyor.

    1. 29.9.2018
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