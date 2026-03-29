4-4'lük dev maç

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde büyük çekişmeye sahne olan derbide Beşiktaş ile Galatasaray 4-4 berabere kaldı. Kartal 3. dakikada Kome ile öne geçti. Sarı-kırmızılılar 16 ve 52'de Manga, 42'de Ebru, 70'te Marta'nın golleriyle 4-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak pes etmeyen ev sahibi, 81'de Yeliz, 83'te Esra ve 90+3'te Ecemnur'un sayılarıyla müthiş geri dönüşe imza attı.