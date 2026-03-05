Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" için anlamlı maç!

Engelsiz Yaşam Vakfı, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle düzenlediği etkinlikte "Kadına Şiddete Hayır" temalı farkındalık maçında Fenerbahçe kadın futbol takımı ile eski futbolculardan oluşan Engelsiz Yaşam Vakfı erkek futbol takımını bir araya getirdi. Büyük ilgi gören karşılaşma Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri'ndeki sahada yapıldı.

Her yıl 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" için etkinlikler düzenleyen Engelsiz Yaşam Vakfı, bu yıl da yine önemli bir etkinliğe imza attı. Vakıf yönetimi Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri'nde kadın ve erkek futbolcuları bir araya getirdi. Kosifler Oto ve Sembol Ocakbaşı'nın sponsorluğunda düzenlenen "Kadına Şiddete Hayır" temalı futbol maçında, Fenerbahçe kadın futbol takımı ile eski futbolcular, spor spikerleri, yorumcular ve dizi oyuncularından oluşan Engelsiz Yaşam Vakfı erkek futbol takımı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek üzere yeşil sahada top koşturdular.

Futgolf milli takım oyuncusu olan Esin Yılmaz'ın başlama vuruşu yaptığı özel maçın hakemliğini ise Cihan Ataş yaptı. Yirmişer dakikadan iki yarı halinde oynana maçta teknik direktörlüğünü Gökhan Bozkaya'nın yaptığı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, aralarında Papen Mustafa, Tuncay Şanlı'nın da aralarında bulunduğu erkek futbolcular karşısında maçtan üstün ayrılan taraf oldu. Tuncay Şanlı'nın bir bölümünde kalecilik de yaptığı maç sonunda açıklama yapan Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Edip Önder "Ülkemizde maalesef çok ciddi boyutlarda bir kadına şiddet gerçeği var. Bu acı gerçeğin ortadan kalkması için bizde Engelsiz Yaşam Vakfı olarak büyük çaba harcıyoruz. Bugün de bir farkındalık yaratmak için kadın ve erkek futbolcuları yeşil sahada bir araya getirdik. Toplum olarak kadına karşı şiddet başta olmak üzere her türlü şiddete karşı durmalıyız" dedi. Etkinliğe katılan Engelsiz Yaşam Vakfı yönetim kurulu üyelerinden başkan yardımcısı Tayyar Işıksaçan, genel sekreter Fatih Dalma, genel koordinatör Şeniz Ulusoy, Fatih Mühürdar ve Mustafa İsmet Mercan, Erkek futbolcular ile birlikte maç öncesi kadın futbolculara çiçekler vererek maçı başlattılar.

Teknik Direktörlüğünü Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun'un üstlendiği, kaptanlığını ise vakıf başkan yardımcısı Tayyar Işıksaçan'nın yaptığı Engelsiz Yaşam Vakfı Erkek Futbol Takımı oyuncuları da şu isimlerden oluştu; Tuncay Şanlı, Papen Mustafa, Emir Kosif, Cem Karaca, Ufuk Kağan Karacan, Serdar Kelleci, Ergin Aslan, Ömer Saraç, Emre Kızılırmak, Kağan Dursun, Cihan Dişli, Ari Barutoğlu