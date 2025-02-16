Galatasaray Çağdaş Faktoring 74-80 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-74 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ilk periyottan itibaren üstün bir oyun sergiledi. İlk çeyreği 30-20 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, devreye 47-40'lık skor avantajıyla girdi.

Üçüncü periyotta Galatasaray farkı iki sayıya kadar indirse de (61-63), Beşiktaş son çeyrekte oyun üstünlüğünü tekrar ele alarak sahadan 80-74 galip ayrıldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

Beşiktaş'ta Evans 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, onu Winterburn 18, Lazic ise 14 sayıyla takip etti. Krajisnik 13, Elif Bayram 10 sayı kaydederek takımlarına önemli katkı sağladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Vanloo 17, Steinberga 14, Derin Erdoğan 12 ve Ayşegül Günay Aladağ 11 sayı kaydetti ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.