İl Müdürü Öztürk'ten Görme Engelli Judo Milli Takımı'na moral ziyareti
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    İl Müdürü Öztürk'ten Görme Engelli Judo Milli Takımı'na moral ziyareti

    İl Müdürü Öztürk'ten Görme Engelli Judo Milli Takımı'na moral ziyareti

    ve Müdürü , Portekiz'de düzenlenecek olan Görme Engelliler hazırlıklarını 'da sürdüren Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın kampına moral ziyaretinde bulundu.

    Teknik Direktörü Ahmet Kambur ve Milli Takım Antrenörü Kürşad Kambur, Ömer Erol ve Nurşen Köse yönetiminde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde 20 günlük kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Judo Bayan ve Erkek Milli Takımı sporcularını ziyaret eden ve Müdürü , çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı.

    Öztürk, daha sonra sporcularla sohbet ederek, Kasım ayında Portekiz'de düzenlenecek 'nda başarılar diledi. Görme engelli judoculara hitaben konuşan İl Müdürü Öztürk, "Aranızda paralimpik olimpiyatlarında derece elde etmiş, Türk Bayrağını uluslararası arenada başarıyla dalgalandırmış çok değerli sporcularımız bulunuyor. kampının yararlı geçtiğine ve Özbekistan'da yapacağınız kampında faydalı geçeceğine inanıyorum ve Portekiz'de yapılacak dünya şampiyonasında her birinizin kendi kilolarında derece elde edeceğine yürekten inanıyorum. Kamp için Manisa'yı tercih etikleri için Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar birçok branşta milli takımlarımızı burada ağırladık. Çok güzel kamp süreci geçirdiler. Bu bize memnuniyet veriyor, mutluluk veriyor. Kapılarımız, gönüllerimiz, tesislerimiz milli takımlarımıza ve tüm halkımıza her zaman açıktır" dedi.


    Milli Takım Teknik Direktörü Ahmet Kambur ise "Bizleri burada ağırladıkları için İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Manisa'da çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Manisa tesis bakımında çok güzel bir ilimiz. Bu nedenle Manisa'yı tercih ettik. İnşallah bu çalışmalarımızın karşılığını da Portekiz'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda alacağız. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz" diye konuştu.

    1. 19.7.2018 17:26
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