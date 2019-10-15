Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktığını açıkladı!

Tutya Yılmaz jimnastiği bıraktığını sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu;





JİMNASTİĞİ BIRAKIYORUM...

3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim

Daha da önemlisi milli sporcu olarak ay yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti; hayatım boyunca bu gururu onurla taşıyacağım

Bugüne kadar manevi desteklerini üzerimde hissettiğim Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; jimnastik yaptığım süre boyunca katıldığım yarışmalarda podyuma hiçbir zaman madalya amacı ile çıkmadım.

Benim esas ve öncelikli amacım; yapabildiğimin en iyisini yaparak ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek oldu. Bunu başardığıma inanıyor, başarı haneme kaydediyorum.

17 yıl boyunca sayısız kez yarıştım, sayamadığım kadar madalya kazandım fakat 17 yılda kazandığım en kıymetli madalyam benden ilham alarak jimnastiğe başlayan minik kardeşlerim, çocuklarına beni rol model olarak örnek gösteren ailelerin sevgisi oldu.

20 yaşında bir genç kız için bundan daha büyük bir başarı ve mutluluk var mı? Bu onur madalyasını hayatım boyunca gururla taşıyacağım.

Eğitim, benim ve ailem için her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Bu sürede eğitimin ve sporun bir arada götürülebileceğini gösterdiğime inanıyorum.

Jimnastik kariyerim süresince anaokulunda başlayıp lise mezuniyetim dahil İTÜ gibi köklü, akademik geleneği olan bir eğitim kurumundan başarıyla mezun oldum. Elbette ki bu başarıda öğretmenlerimin katkısı çok yüksek. İtü Geliştirme Vakfı Okulları ailesine ne kadar teşekkür etsem az! İyi ki varsınız.

Milli formamın yanı sıra İTÜ Spor Kulübü sporcusu olarak İTÜ forması ile yarışmakta hayatım boyunca unutmayacağım en kıymetli tecrübelerimden biri oldu. İTÜ Spor Kulübüne de teşekkürlerimi sunuyorum.

Hedefleri olan, kendine güvenen, ne istediğini bilen ve ayakları yere sağlam basan bir genç kız olarak bugüne kadar hep hayallerimin peşinden koştum, bundan sonra da hayallerimi kovalamaya devam edeceğim.

Her veda bir başlangıçtır. Yepyeni bir başlangıç olan üniversite yaşamımın başlayacak olmasının mutluluğuyla büyük bir heyecan taşıyorum içimde. Bana kucak açtıkları için başta Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Hüsnü Özyegin'e ve tüm ÖZÜ Ailesine tek tek teşekkür ederim.

Sevgili Antrenörüm Fernando de Jesus Guerrero…. Birlikte öyle çok şeyin üstesinden geldik ki, ne yazsam az kalacak. Her şey için teşekkürler. Ve tabii ki üzerimde emeği olan tüm teknik ekibime minnetlerimi sunuyorum.

Sağlık Sponsorum Acıbadem Sağlık Grubuna, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ve iyi günde kötü günde hep yanımda olan, sakatlık sürecimi en iyi şekilde atlatmamı sağlayan dünyanın en iyi hekimlerinden Prof. Dr. Ömer Taşer Hocama, şahane ekibine teşekkür ederim.

Gizli kahramanlarımdan biri de The Marmara Otelleriydi! The Marmara Otellerinin sahibi Kaan Gürsel'e maddi, manevi destekleri için ne kadar teşekkür etsem az.

Fizyoterapistim Mesut Abime, Kondisyonerim Celal Abime ve Mentörüm Turgay Biçer'e destekleri için çok teşekkür ederim.

Bana inanan, kalplerine basan, aileden biri gibi hissettiren İng Türkiye ailesine, özellikle de sevgili Pınar Abay'a bugüne kadar ki destekleri için çok teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm ise SİZLERE... Aile dışında da koşulsuz sevginin varlığını gösterdiniz. Öyle güzel desteklediniz, öyle güzel sahiplendiniz, öyle güzel mesajlarla yüreklendirdiniz ki, belki de en çok bunu özleyeceğim….

Sevgili arkadaşlarım… Çocukluğumdan bu yana hep yanımdaydınız, büyüdük hala birlikteyiz, yaşam boyu birlikte kalabilmeyi diliyorum. Sevginizi kalbimde hissetmek muhtemeşem bir his… İyi ki varsınız!

Sevgili Meliha Ablam… Benim için abla kelimesinin tam karşılığısın seni çok seviyorum, iyi ki varsın!

Son teşekkürüm ise AİLEME… Bana hep inandıkları, her koşulda beni destekledikleri ve MADDİ/MANEVİ tüm imkanlarını önüme serdikleri için hayatım boyunca onlara minnet duyacağım. İyi ki sizin gibi güzel yürekli, aydın, çocuklarına önce insan olmayı öğreten bir aileye sahibim…

Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın.

Herkese kucak dolusu sevgiler