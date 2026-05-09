Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Lazio-Inter CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio-Inter CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 36. haftasında Lazio, ligin zirvesindeki Inter’i konuk ediyor. 82 puanla şampiyonluk kupasını cebine koyan Inter, ligde prestijini korumak ve kupa finali öncesi gövde gösterisi yapmak isterken; 51 puanla 8. sırada yer alan Lazio, Avrupa kupaları şansını sürdürmek için galibiyet arıyor. İki takımın Çarşamba günü oynanacak kupa finali öncesindeki bu kritik randevusu nefesleri kesecek. Peki, Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 09:10
Lazio-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da futbolun kalbi bu hafta sonu Roma'da atıyor. Ev sahibi Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde sezonun son bölümünde vites artırmış durumda. Mart ayından bu yana topladığı puanlarla ligin en formda ekiplerinden biri olan başkent temsilcisi, Stadio Olimpico'nun atmosferini arkasına alarak şampiyonu eli boş göndermek istiyor. Diğer yanda ise İtalya'nın yeni hükümdarı Inter var. Cristian Chivu yönetiminde ligi domine eden ve 82 golle Avrupa'nın en skorer takımlarından biri olan konuk ekip, şampiyonluğu ilan etmenin rahatlığıyla ancak her maçı kazanma ciddiyetiyle sahaya çıkıyor. Inter'de bu maçta geniş bir rotasyon bekleniyor; zira asıl hedef, Çarşamba günkü kupa finalinde duble yapmak. İşte Lazio-Inter maçının detayları!

Lazio-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Lazio-Inter randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

Lazio-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio-Inter maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lazio-Inter MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni

Inter: J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Augusto; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L. Martinez

