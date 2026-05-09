Lazio-Inter CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya'da futbolun kalbi bu hafta sonu Roma'da atıyor. Ev sahibi Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde sezonun son bölümünde vites artırmış durumda. Mart ayından bu yana topladığı puanlarla ligin en formda ekiplerinden biri olan başkent temsilcisi, Stadio Olimpico'nun atmosferini arkasına alarak şampiyonu eli boş göndermek istiyor. Diğer yanda ise İtalya'nın yeni hükümdarı Inter var. Cristian Chivu yönetiminde ligi domine eden ve 82 golle Avrupa'nın en skorer takımlarından biri olan konuk ekip, şampiyonluğu ilan etmenin rahatlığıyla ancak her maçı kazanma ciddiyetiyle sahaya çıkıyor. Inter'de bu maçta geniş bir rotasyon bekleniyor; zira asıl hedef, Çarşamba günkü kupa finalinde duble yapmak. İşte Lazio-Inter maçının detayları!

Lazio-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Lazio-Inter randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

Lazio-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio-Inter maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lazio-Inter MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni

Inter: J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Augusto; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, L. Martinez