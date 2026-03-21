CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Juventus - Sassuolo Calcio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Sassuolo Calcio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Juventus sahasında US Sassuolo Calcio ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler “Juventus - Sassuolo maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 07:08
Juventus - Sassuolo Calcio maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Juventus ile US Sassuolo Calcio karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan son 24 maçın 17'sini Juventus kazanırken, Sassuolo yalnızca 4 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Juventus, 53 puanla ligde 5. sırada yer alıyor ve Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Sassuolo ise 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Orta sıralarda yer alan ekip, güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Rekabette oynanan maçların %75'inde 2.5 gol barajı aşıldı. Bu da futbolseverleri yine bol gollü bir mücadelenin beklediğini gösteriyor. Juventus formasıyla bu sezon parlayan Kenan Yıldız'ın, Sassuolo karşısında yine ilk 11'de başlaması ve hücum hattında kilit rol oynaması bekleniyor. İşte, Juventus-Sassuolo maçı bilgileri...

JUVENTUS-SASSUOLO CALCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın en heyecanlı mücadelelerinden biri olan Juventus - Sassuolo karşılaşması 21 Mart 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Sassuolo maçı S Sport üzerinden canlı ve şifreli yayınlanacak.

JUVENTUS: ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ev sahibi Juventus, ligde topladığı 53 puanla 5. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek ve ilk 4 içerisindeki yerini garantilemek isteyen siyah-beyazlılar, özellikle iç sahada hata yapmak istemiyor. Kadrosunda milli yıldızımız Kenan Yıldız'ı da bulunduran Torino ekibi, son haftalarda aldığı istikrarlı sonuçlarla dikkat çekiyor.

SASSUOLO: ORTA SIRALARDA TUTUNMA MÜCADELESİ

Konuk ekip Sassuolo ise 38 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin en "ters" takımlarından biri olarak bilinen yeşil-siyahlılar, güçlü rakiplerine karşı sergilediği dirençli futbolla tanınıyor. Sezonun bu bölümünde Avrupa kupaları iddiasından uzak görünseler de, üst sıralardaki takımların puan kaybı yaşamasını sağlayacak potansiyele sahipler.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
